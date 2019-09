Room 26, riapre il tempio della notte all'Eur: party anni '90 e musica house

Torna in grande stile il Room 26, pronto per la sua decima stagione che illuminerà il quartiere Eur con la luce dell'entertainment fatto ad arte. Si parte con due cavalli di battaglia del club romano: venerdì Forever Young Party anni '90 e sabato festa a ritmo di musica house.

Il sabato house vedrà nomi del calibro di David Morales oppure Reboot, a cui seguiranno tanti altri nomi iconici dell'international house music. Ma anche Cristian Marchi e nostra signora dei cartoon Cristina D'Avena, nomi di punta della programmazione del venerdì, notte in cui è di scena il party Forever Young, con quelle inconfondibili e amatissime sonorità anni' 90 che mettono d'accordo tutti.

Non conosce altro modo il direttore artistico Gianluca Neon, ancora una volta alla guida del club più noto della capitale, grazie al suo assetto tecnico che lo rende luogo principe della nightlife romana, con i suoi ventisei amplificatori d'ultima generazione che danno il nome al club e che come al solito saranno inaugurati dalle Line Up di djs resident.

Venerdì 27 settembre per Forever Young arrivano in Main Room i djs Marco Casale, Luigi Tassi, Double Fab e Marco Gioia, mentre nella Plus Room esploderà il calore del Reggaeton e tutta l'anima Hip Hop di Chicco Allotta e Riccardo Soares.

Sabato 28 settembre per il Sabato House, torneranno più carichi che mai Paolo Pompei e Luis Bertman, mentre in Plus Room ci sono Max Marino e Matteo Passerini. Ogni notte ad impreziosire le note suonate dagli specialisti della console, non mancheranno le voci di Lele Sarallo e Lory Voice, insieme all'animazione a cura di Vanguard Agency.

Durante il weekend in prima serata dalle 21.00, sarà possibile consumare un buon aperitivo o una più sostanziosa cena a buffet, per affrontare al meglio le frenetiche notti all'Eur.