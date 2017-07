Rota, caos dopo le interviste. Lascia Roma e torna a Milano

di Fabio Massa

Le interviste di oggi a il Fatto Quotidiano e al Corriere della Sera non hanno fatto per nulla piacere alla dirigenza romana del Movimento 5 Stelle. In particolare, replicando uno schema già visto con Pisapia e l'assessore alla partita Maran, e con Sala e con l'assessore alla partita Granelli, Bruno Rota avrebbe provocato fortissimi mal di pancia all'assessore alla mobilità del Comune di Roma Linda Meleo (titolare dell'assessorato alla Città in movimento).

Il rapporto di Rota con il sindaco Virginia Raggi è infatti ottimo. Tuttavia, la situazione sarebbe arrivata a un punto di rottura e dunque, secondo quanto apprende Affaritaliani.it Milano, il manager sarebbe di ritorno sotto la Madonnina o nella sua Domodossola. Si apre così il quesito: quale sarà il prossimo posto di lavoro dell'ex grande capo dell'Atm dopo la fugace esperienza all'Atac? Il totonomine è aperto.

