Ruba 18 metri di rame in un cantiere: arrestato dai carabinieri un 54enne

Ladro sorpreso a rubare in un cantiere edile 18 metri di cavi elettrici in rame: arrestato dai carabinieri un bosniaco di 54 anni.

Era riuscito ad entrare, insieme a due complici, all’interno di un cantiere edile di un palazzo in costruzione in via Casale del Fico dove, armato di tronchese, è riuscito a staccare da un generatore di corrente 18 metri di cavi elettrici. In breve tempo, i predoni di oro rosso erano già riusciti ad accatastarne circa 40 chili, ma non avevano fatto i conti con i Carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario che, in transito in quel momento, hanno notato gli strani movimenti all’interno del cantiere e sono intervenuti.

Arrivati sul posto, i militari sono riusciti a bloccare uno dei ladri, un cittadino bosniaco di 54 anni, nella Capitale senza fissa dimora e già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. I complici sono riusciti a far perdere le loro tracce abbandonando frettolosamente a terra gli attrezzi e il prezioso carico di rame.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario dell’impresa edile, mentre il malvivente, al termine del rito direttissimo è stato rinchiuso nel carcere di Rebibbia. Dovrà scontare 1 anno e 4 mesi per il reato di furto aggravato in concorso.