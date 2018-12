Ruba Rolex ad un passante, bloccato da Carabiniere fuori servizio

Tenta di rubare il Rolex ad un passante in piazza dei Navigatori ma un carabiniere, fuori servizio, si è accorto di quanto stava accadendo ed è intervenuto. Arrestato, dopo una violenta colluttazione, un 18enne russo con precedenti penali.

Ad intervenire è stato un militare del Nucleo operativo della Compagnia Roma EUR che transitava al volante della propria auto ed ha visto un uomo sulla sessantina che gridava, vittima nei pressi della propria abitazione del tentato furto del proprio orologio da polso.

Il militare ha inseguito il giovane, riuscendo a raggiungerlo e a bloccarlo dopo una violenta colluttazione. Il 18enne, per sottrarsi all'arresto, ha anche lanciato delle bottiglie di vetro, prima contro l'auto e poi contro il militare colpendolo al ginocchio sinistro. Sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri e lo straniero è stato ammanettato e portato in caserma, in attesa di essere processato con il rito direttissimo.

Il carabiniere è stato accompagnato all'ospedale Sant'Eugenio dove è stato medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi.