Ruba smartphone a turista e chiede 200 euro di riscatto. Arrestato

Ruba smartphone a turista e poi chiede 200 euro di riscatto. Arrestato un 48enne somalo.

Aveva approfittato della calca all'altezza di Ponte Sisto, in occasione di Roma Estate, per sfilare il cellulare dalla tasca di un turista piemontese. L'uomo si è però immediatamente del furto, lanciandosi all'inseguimento del ladro. Giunti all'altezza del Lungotevere Sanzio lo straniero, alla richiesta di riavere indietro il cellulare, ha chiesto la somma di 200 euro. Nel frattempo una pattuglia di Carabinieri, di passaggio in quel momento, alla richiesta di aiuto della vittima ha bloccato subito il 48enne e lo ha perquisito, recuperando la refurtiva. L’arrestato è ora in caserma in attesa del rito direttissimo, dove dovrà rispondere di furto aggravato e tentata estorsione