Ruba una bicicletta da 1500 euro parcheggiata in strada. E' ai domiciliari

Aveva appena rubato una bella bicicletta del valore di circa 1500 euro. Ma la bravata, avvenuta ieri nel quartiere Prati, è costata l'arresto a un uomo di 61 anni, fermato dai Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro dopo l'allarme lanciato dalla proprietaria del mezzo.

L'uomo, che era in compagnia di un complice ancora da identificare, aveva notato la bici, nuova di zecca, legata negli appositi spazi: gli sono bastati pochi minuti per tagliare la catena metallica e portarsela via.

La pattuglia dei militari dell'Arma, allertati dalla proprietaria, ha subito bloccato l'uomo (ora ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida) e restituito la bici alla signora.