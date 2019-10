Rubano il portafoglio ad un invalido e scappano con l'autobus: arrestati

Aggrediscono con calci e pugni un cittadino del Marocco di 60 anni, invalido al 100%, per rubargli il portafogli e scappano con il bus. Al capolinea trovano i carabinieri che li arrestano.

A finire in manette per mano dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma per rapina sono due cittadini tunisini di 33 e 35 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti.

I Carabinieri sono intervenuti su segnalazione della vittima al 112, e dopo aver raccolto la descrizione e la via di fuga hanno avviato le ricerche in zona e nel giro di poco tempo sono riusciti a rintracciarli in via Marsala.

A seguito della perquisizione i militari hanno anche recuperato l’intera refurtiva che è stata poi riconsegnata alla vittima. Dopo l’arrestato i due sono stati condotti in caserma e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, portati presso il carcere di Regina Coeli.