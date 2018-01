Rubano la corrente alla Chiesa: allacci abusivi all'impianto elettrico

Si erano allacciati abusivamente all'impianto elettrico della chiesa ortodossa di Civitavecchia rubandone la corrente.

In manette due romeni, entrambi con precedenti penali, che avevano manomesso il contatore dell'utenza della chiesa. Il danno economico è pari a circa mille euro, ma i due ladri hanno messo prima di tutto in serio rischio la propria incolumità e quella dei legali fruitori dell'impianto.

Ad arrestarli, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, che hanno posto sotto sequestro il contatore per gli accertamenti del caso.