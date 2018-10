Rubava gioielli in casa di anziani, poi li rivendeva: presa domestica infedele

Rubava gioielli, oro e prezioni in casa degli anzani con cui lavorava, poi li rivendeva. Scoperta da carabinieri di Bracciano una domestica "infedele".

A denunciare la sistematica truffa a danni delle persone che la donna, una 40enne italiana, assisteva una pensionata, che recentemente aveva notato la scoparsa di alcuni gioielli dalla camera da letto. Fin da subito, i militari hanno rivolto l’attenzione nei confronti delle persone che frequentavano l’abitazione, poiché già nel corso del sopralluogo, presso l’appartamento, non erano emersi segni di effrazione su porte o finestre. I carabinieri hanno così stretto il cerchio sulla domestica.



La donna, nelle ultime settimane, avrebbe rubato i gioielli in più occasioni, per non destare immediati sospetti, rivendendoli successivamente a due negozi “Compro Oro” della zona. Ulteriori indagini sulle transazioni economiche della sospettata hanno fatto emergere che negli ultimi mesi, la domestica infedele aveva utilizzato lo stesso modus operandi nei confronti di altre 2 abitazioni dove era stata chiamata a svolgere servizi di pulizia. In totale, la 40enne ha rubato e rivenduto 15 gioielli presso esercizi commerciali autorizzati. Una parte della refurtiva è stata fortunatamente recuperata e, a breve, verrà restituita ai legittimi proprietari.