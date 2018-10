Rubavano e rivendevano parti d'auto: due arresti per riciclaggio

Sopreso mentre stava caricando sul furgone parti di auto rubate. Fermati due stranieri di 25 e 65 anni con l'accusa di riciclaggio e ricettazione.

Il giovane è stato bloccato, in via dei Ruderi di Torrenova, nel mezzo della sua attività grazie ad un intervento dei carabinieir di Tor Vergata, appostati in attività di controllo e prevenzione dei furti di autovetture. Nel corso della stessa operazione, in un appezzamento di terra del 65enne denunciato, all'interno di un magazzino chiuso a chiave con una porta blindata, i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di parti di autovetture di vari modelli, sulle quali sono in corso ulteriori accertamenti per stabilirne l'esatta provenienza.Tutto il materiale e' stato catalogato e sequestrato. Dopo l'arresto l'uomo è stato portato in caserma e trattenuto in attesa dell'udienza di convalida.