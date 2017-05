Rumba, samba e ritmi brasiliani: torna lo show del Bossanova Contest

Il più grande contest della bossanova torna a Roma, i migliori talenti della musica brasiliana sbarcano nella Capitale.

Torna l'appuntamento del Bossanova Contest, una reunion annuale ideata dal saxofonista Moreno Romagnoli (presidente dell'Ass. Culturale "Bossanova Project" ).I migliori interpreti della bossanova residenti in Italia si sfidano in un'unica sereta, proponendo, ciascuno con il proprio stile e personalita', i migliori brani della bossanova, attraverso mini-concerti di 45 minuti per ogni gruppo. Giunta quest'anno alla VI Edizione, sono previsti, come ogni anno, quattro gruppi (di cui tre nuovi ed una conferma della scorsa edizione).