Ruspe in via di Scorticabove: sgomberata tendopoli con 30 sudanesi abusivi

Ruspe M5S senza limiti, il Comune completa la bonifica di via di Scorticabove. Sgomberata una tendopoli che ospitava 30 sudanesi.

Dopo l'allontamento della scorsa estate dall'immobile in cui risiedevano, gli occupanti sono stati cacciati anche dalle baracche improvvisate in via di Scorticabove. Sono stati inoltre posti sotto sequestro alcuni veicoli, risultati di provenienza furtiva o privi di assicurazione.Al termine delle operazioni Ama ha bonificato la zona, rimuovendo una decina di tende e baracche ed un quintale di rifiuti.

Nel corso dello sgombero sono state identificate 30 persone di nazionalità sudanese, a cui è stata offerta assistenza alloggiativa da parte della Sala Operativa Sociale, accettata solamente da una persona. Non erano presenti minori.

Un paradosso secondo gli stessi occupanti, che denunciano "l'assurdità" di un tavolo aperto con l'assessore alle politiche sociali per un progetto socio-abitativo e lo sgombero del presidio. "Da stasera ci trovere a dormire alla stazione Termini", avrebbero dichiarato i sudanesi secondo un tweet dei Blocchi precari metropolitani.