Salone con serra di marija al posto del divano: arrestato romano 23enne

Nel salone di casa una serra illegale di marija al posto del divano. È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur nell’abitazione di un 23enne romano, finito in manette con l’accusa di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri tenevano d’occhio il giovane da qualche tempo e, ieri pomeriggio, quando è rientrato nella sua abitazione, in via Mario de Renzi, lo hanno fermato per un controllo, eseguendo anche una perquisizione domiciliare.

Gli accertamenti hanno dato esito positivo, con il sequestro di 3 piante di cannabis coltivate in una serra indoor, completa di sistema di ventilazione e illuminazione, di numerosi semi della stessa sostanza e di materiale vario per la coltivazione.

Il giovane coltivatore è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.