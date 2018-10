Salute, eliminare malattie e farmaci tramite la dieta: ecco la “nutraceutica”

Dieta priva di zuccheri e farmaci a misura di paziente: l'approccio alla salute cambia e la rivoluzione parte da Roma. Il dottor Fabrizio Marrone, farmacista esperto in nutraceutica e fitoterapia, ha perfezionato un protocollo per affrontare disturbi e patologie in modo naturale partendo proprio dall'alimentazione.

Dottor Marrone, lo zucchero è il nuovo nemico della salute?

"Lo è diventato. È troppo presente nella nostra dieta sotto la forma di eccesso di carboidrati, alimenti raffinati e zuccheri semplici. È talmente presente da essere diventato un pericolo per la nostra salute. C’è lui dietro a molte patologie. Ed per questo che il mio primo consiglio è sempre l'eliminazione totale degli zuccheri".

È un addio ai dolci?

"Studi scientifici hanno dimostrato che gli zuccheri vanno ad infiammare il nostro corpo quindi gli unici zuccheri permessi sono quelli contenuti nella frutta, il fruttosio, e nella verdura, che può essere mangiata a volontà".

Il suo approccio parte dall'alimentazione?

"Una dieta bilanciata è il punto di partenza per affrontare ogni disturbo. Acquisita l'anamnesi del paziente e in base alle diverse patologie, creo ad hoc un protocollo da seguire formato da un'alimentazione corretta e dall'integrazione di elementi fondamentali come la vitamina d, la vitamina c, l’astaxantina e gli omega 3 per contrastare lo stress ossidativo. Bisogna ascoltare il nostro corpo prima di ricorrere ai medicinali che molto spesso nascondono gli effetti senza contrastare le cause. Da qui il mio orientamento alla nutraceutica".

Di cosa si tratta?

"Il termine 'Nutraceutica' nasce dalla fusione dei termini 'nutrizione' e 'farmaceutica', per indicare la disciplina che indaga tutti i componenti o i principi attivi degli alimenti con effetti positivi per la salute, la prevenzione e il trattamento delle malattie. E' una nuova branca che voglio portare avanti per far capire che c'è un'alternativa al farmaco. Con questo non voglio dire di abolire i medicinali, ma di affrontare i disturbi prima tramite l'alimentazione, poi attraverso gli integratori di minerali e vitamine, e ricorrere ai farmaci solo nel caso l'approccio nutraceutico non abbia sortito effetti. Anche i farmaci però devono essere a misura di paziente".

Cosa intende?

"All'interno della ParaFarmacia OVF (Organic, Vitamins & Food) in via dell'Aeroporto 82 e nel nuovo punto vendita in via Eritrea 72, noi abbiamo un vero e proprio laboratorio galenico per fornire cure personalizzate ai pazienti. Nella nuova sede romana è stato costruito un laboratorio a vista per permettere ai clienti di seguire tutto il processo di preparazione delle formulazioni. I nostri preparati officinali vengono creati all'instante in base alle diverse problematiche. Il nostro staff, formato da farmacisti, preparatori galenici, nutrizionisti e cosmetologi, fornisce cure personalizzate e naturali per ogni cliente. Perché ogni paziente è differente".