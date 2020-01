Salvini apre la campagna contro Raggi e Zingaretti: si parte tra 15 giorni

Prima le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria, poi parte l'attacco frontale su Roma. Anzi, su Roma e il Lazio perché nel mirino di Matteo Salvini e della Lega non c'è solo il Campidoglio ma anche la “testa” di Nicola Zingaretti, governatore del Lazio.

L'ha detto chiaro e tondo Matteo Salvini ai consiglieri comunali Bordoni e Polito e ai regionali Corrotti, Giannini, Tripodi, Cartaginese e Ciacciarelli, nel corso dell'incontro al senato della scorsa settimana, quando è riuscito ad aprire una finestra romana nel tour elettorale, perché la campagna per Roma è il secondo obiettivo 2020 della Lega. E ha anche anticipato la “strategia” che prevede la presenza in ogni quartiere, “una città da battere a tappeto” per mettere la bandierina sul Comune più importante d'Italia.

Forte del sondaggio che dà la Lega al 33% e con Forza Italia in piena smobilitazione, Salvini ha ben chiaro che se non dovesse riuscire a scardinare il Governo Conte-Di Maio con una eventuale vittoria in Emilia, l'ultimo grimaldello a disposizione per far saltare il banco “giallorosso” è Roma, dove ogni bordata finirebbe per cadere su due obiettivi multipli: Zingaretti e il Pd, Virginia Raggi e il Movimento Cinque Stelle.

Dunque, a Roma è piena campagna elettorale che ai aprirà tra due settimane e che finirà praticamente a primavera del 2021, quando la Raggi dovrà lasciare giocoforza il Campidoglio a meno di ricandidature.