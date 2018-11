Salvini avanti tutta con gli sgomberi: “Prima ex Penicillina, poi Casapound”

Non si ferma la ruspa di Matteo Salvini, il ministro suona la carica e punta il prossimo obiettivo per gli sgomberi: l'ex Penicellina.

Il palazzo abbandonato di San Basilio risulta in cima alle priorità di Salvini, che ne annuncia lo sgombero a breve, e sbilancia anche per la prima volta sul futuro dello stabile di vai Napoleone III: "L'ex Penicillina è un disastro che andremo a sistemare - ha ribadito ai microfoni di "Nemo" su Raidue - Non ci sono abusivi buoni e meno buoni, anche l'edificio di CasaPound verrà riportato alla legalità ma partiremo dagli stabili pericolanti".