Salvini e la “dittatura del selfie”, murales provocatorio in via Dei Polacchi

Salvini affacciato al balcone, come Mussolini ma con lo smatphone. È la "dittatura del selfie", murales tra arte e provocazione apparso nella notte in via Dei Polacchi.

Roma si sveglia con un nuovo dittatore, sorridente e con un telefono in mano, pronto a scattare una foto. È Matteo Salvini, nuovo obiettivo dell'arte targata Tvboy, noto per già per il famoso "bacio" proprio tra Di Maio e Salvini di circa un anno fa. Una provocazione a pochi giorni dalle Elezioni Europee, che ha colto di sorpresa molti romani. Ultimo ma ultimo Marco Palma, vicepresidente del consiglio del Municipio XI, che racconta: "Lavoro in via delle Botteghe oscure, alla Ugl, stavo parcheggiando la vespa ed un fotografo mi ha detto: 'lassa perde, spostete, tra qualche munito arriva la Digos e te la rimuovono'. 'Hai ragione', gli ho detto..."