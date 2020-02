Salvini follia, punta al tris: vuole Governo, Regione Lazio e Comune di Roma

"Ci prepariamo a essere forza di governo, in Comune, in Regione e a livello nazionale". Così Matteo Salvini direttamente dalla tappa di Ostia del suo tour per i quartieri di Roma, lancia l'offensiva globale: è pronto a fare il tris prendendosi Governo, Lazio e Campidoglio.

“L'idea di come migliorare Roma mi è ben chiara stiamo ragionando di squadra, ma non chiedetemi i nomi dei candidati: stiamo lavorando al progetto per Roma, mi sembra che la gente abbia fretta e voglia", ha proseguito il segretario leghista. Ma il candidato a sindaco di Roma a chi spetta nella coalizione del centrodestra? "Non siamo ancora arrivati a questo punto, basta che ci sia una persona in gamba, libera da ricatti da convenienze personali, io qualche idea ce l'ho. Però non abbiamo ancora discusso di nomi", ha risposto.

"Ma la mafia si combatte sia che uno sia municipio, Comune, Regione, Luna, Marte e Saturno – ha continuato il leader della Lega –. Poi Ostia non è mafia. Cioè, ci sono dei delinquenti: da ministro li inseguivo ma anche da semplice senatore li inseguo. Però non è un buon motivo per abbandonare un quartiere. Se c'è qualche delinquente, dire Ostia e Ostia nuova non mi interessano non è la soluzione intelligente".

E sulle case senza riscaldamento del X Municipio, Salvini dice: "Il fatto è che qui da due mesi ci sono centinaia di famiglia senza riscaldamento. C'è chi usa il forno, chi le stufette elettriche: qui c'è rischio. Il Comune ha detto che entro marzo forse interverrà: mi sembra la follia. Rispetto all'ultima volta, almeno i bimbi che non avevano una mensa a scuola son tornati ad avere la mensa e hanno fatto le strisce pedonali. Ma non si tratta di grandi opere, si tratta di riscaldamento, mensa ascensore e citofono", ha proseguito. Ostia è un municipio "troppo lontano dalla sensibilità del Campidoglio: c'è gente in Campidoglio non sa neanche dove sia Ostia".

Raggi contro Salvini: il botta e risposta social

Immediata la risposta al blitz di Salvini della nemica giurata Virginia Raggi, che sulla sua amata pagina Facebook scrive: "Matteo Salvini oggi è venuto a Ostia per fare i soliti selfie e le solite comparsate elettorali. Noi, nel frattempo, stiamo votando in Municipio per restituire il mare di Roma ai romani e riportare la legalità sul nostro litorale. E sapete cosa è successo? I consiglieri di Lega e centrodestra hanno bloccato i lavori del consiglio Municipale. Salvini e i suoi sono contrari al nuovo Piano urbano arenili. Sono contrari all’abbattimento del noto 'lungomuro' che, da anni, impedisce ai cittadini di poter godere liberamente del proprio mare. Sono a favore di quelli che per decenni hanno garantito uno scempio a Ostia. Sono a favore del cemento, del lungomuro, della speculazione privata. Invece di fare inutili passerelle Salvini potrebbe convincere i consiglieri di centrodestra, quelli saltati sul suo carro, a votare per la legalità e al fianco delle persone oneste. Invece di fare inutili passerelle, Salvini potrebbe convincere i consiglieri di centrodestra, quelli saltati sul suo carro, a votare per la legalità e al fianco delle persone oneste. Non sarà facile convincerli, visto che molti 'nuovi' esponenti della Lega vengono da un passato desolante. Salvini se ne va in giro per Ostia con ex assessori di Alemanno e l’ultima 'folgorata' sulla via del Carroccio, passata alla Lega da Fratelli d’Italia, è la consigliera municipale Monica Picca. Molti di voi la ricorderanno per la celebre foto in cui viene ritratta, sorridente, tra Giorgia Meloni e Silvano Spada, esponente del noto clan. Noi, al contrario, abbiamo deciso - prosegue - di stare al fianco di tutti quei cittadini che chiedono a gran voce di farla finita con le chiacchiere, con la politica degli annunci e con gli interessi privati o addirittura criminali. Il nullafacente Salvini finge di aver a cuore un popolo che non conosce solo per miseri calcoli elettorali".

Ne è nato immediatamente un battibecco social, con Salvini che ha risposto: “Bimbe di 6 anni che dormono al freddo e con la muffa alle pareti. Anziane di 80 anni sotto sequestro in casa perché gli ascensori non funzionano. Voragini nelle strade aperte da sei anni con palazzi isolati, negozi chiusi perché irraggiungibili, citofoni fuori uso da anni, garage allagati, marciapiedi devastati, cornicioni che cadono sui passeggini e sulle auto, tetti pericolanti, immondizia ovunque.E Comune assente. Signora Raggi, questa è Ostia oggi: si vergogni e si dia una mossa, la pagano per fare il Sindaco e per risolvere i problemi”.

I consiglieri della Lega in Municipio X sulla visita di Salvini

“Se stare tra la gente, ascoltare i problemi, dare conforto a chi è senza riscaldamento da mesi, prendere atto della situazione in cui versano le case del Comune in Via Vasco De Gama insieme al segretario Matteo Salvini vuol dire essere contro la legalità siamo fieri di poter rispondere ai 5 Stelle che che è finito il tempo degli slogan”. Così dichiara la capogruppo Monica Picca del X Municipio che prosegue: “Non eravamo in Consiglio a votare sulle spiagge perché impegnati in un importante sopralluogo sul territorio. La politica dei palazzi è fallita, sono quattro anni che i 5 Stelle causano problemi al Municipio di Ostia senza risolvere nulla”.

E la risposta contro le accuse del MoVimento arriva anche dal consigliere Luca Mantuano che attribuisce al calo verticale dei consensi dei pentastellati la colpa della loro agitazione: "Alla presenza dei nostri consiglieri comunali e regionali anche il gruppo della Lega in X Municipio si è sentito in dovere di essere presente per dare il massimo sostegno a Matteo Salvini che non si tira mai indietro soprattutto quando ci sono cittadini in stato di evidente difficoltà. Salvini viene sempre ed è sempre presente. Vorremo poter dire la stessa cosa della Raggi che si ricorda di essere il sindaco di tutti solo sotto elezioni”.