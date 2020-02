Salvini, la campagna per Roma riparte da Ostia: “Raggi la peggiore di sempre”

Riparte la marcia su Roma di Matteo Salvini in vista della manifestazione del 16 febbraio prossimo contro Raggi e Zingaretti in cui partirà ufficialmente (ufficiosamente non si è mai fermata) la campagna elettorale in vista delle elezioni del 2021. Dopo lo stop per le elezioni regionali, giovedì il leader della Lega torna nuovamente ad Ostia.

“Questa mattina, a Roma, paralizzata una linea ferroviaria per ‘indisponibilità del personale Atac', lasciando a piedi migliaia di lavoratori… Altro fallimento del sindaco più incapace della storia della Capitale, altri disagi per i cittadini. Giovedì tornerò ad Ostia, dove migliaia di residenti sono abbandonati e dimenticati. Al lavoro per offrire ai Romani un futuro migliore”, aveva scritto ieri Salvini sui social.

Salvini non è nuovo a blitz in quel del X Municipio. Una delle sue ultime tappe romane del 2019 infatti era stata proprio ad Ostia: il 6 novembre scorso il “Capitano” leghista fece un tour per le case popolari della zona accompagnato dall'allora unico consigliere comunale Maurizio Politi. A distanza di tre mesi, Salvini tornerà ad Ostia forte di avere dalla sua parte anche il consigliere ex Forza Italia Davide Bordoni, ex presidente del municipio X (l'allora XIII) tra il 2006 ed il 2008.