Salvini-Raggi, scontro totale. Guerra anche sul verde: "Dove sono i 4,5 mln?"

Salvini contro Raggi, la guerra non si placa. Dopo i rifiuti ed i trasporti, il campo di battaglia dell'ultimo botta e risposta è il verde pubblico. Il leader del Carroccio attacca: “4,5 milioni di euro mai spesi per potare gli alberi”. Il sindaco risponde: “Appalto da 5 milioni partito a luglio”.

Sale ancora di tono il duello tra Matteo Salvini e Virginia Raggi. “Dopo i rifiuti e i trasporti altra fallimentare gestione dell’amministrazione Raggi. Siamo all’anno zero per la manutenzione dei parchi e del verde pubblico – scrive in una nota il numero uno della Lega –. Alberi non potati, periferie in abbandono. Raggi spieghi ai romani perché i soldi, già stanziati, 4,5 milioni di euro, non sono mai stati spesi. Cosa aspetta? L’ennesima tragedia? Raggi dimettiti”.

Immediata la risposta via Twitter del sindaco di Roma: “Matteo Salvini parla soltanto. A luglio partito appalto di 5 milioni di euro per potatura alberi. Squadre per messa in sicurezza attive e finalmente a lavoro #salvinichiacchierone #GiùLeManiDaRoma”.

Salvini chiude così il botta e risposta: “Il sindaco forse è distratto perché impegnata a cambiare assessori e dirigenti, la città è drammaticamente ferma!”.