Salvini tira le orecchie a Raggi: "I soldi ci sono, a Roma mi aspetto di più"

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini tira le orecchie al sindaco Virginia Raggi per la gestione della Capitale: “Roma è la città a cui stiamo dando più contributi e finanziamenti. Sulla gestione quotidiana mi aspetto di più, serve di più”.

“Roma è la città alla quale stiamo dando più contributi e finanziamenti, per le scuole, la videosorveglianza e contro il degrado delle periferie. Come ministro dell'Interno, io ci sto mettendo l’anima e i soldi. Sulla gestione quotidiana, e lo dico da romano d’adozione, da persona che lavora in questa città, mi aspetto di più, serve di più e si può fare di più a partire dalla pulizia, dalla gestione dei trasporti pubblici e delle strade. Non può essere l’esercito o i vigili del fuoco a rattoppare i buchi sulle strade. Spero che si trovi il modo di organizzare meglio e di lavorare meglio, perché Roma è una città che merita molto di più”. Lo ha detto Salvini parlando giovedì mattina ai microfoni di Rtl.