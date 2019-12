San Basilio, addio al bunker dei pusher: via cancello e bracieri abusivi

Droga, San Basilio dice addio al bunker degli spacciatori: i carabinieri hanno rimosso 10 barili utilizzati dai pusher per bruciare le dosi di stupefacenti in caso di controlli delle forze dell’ordine, tettoie ed un cancello. Tutto abusivo.

I Carabinieri della Stazione Roma San Basilio e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro, con l’ausilio di personale dell’azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) del Comune di Roma, nel quartiere di San Basilio in via Corinaldo, hanno smantellato e poi sequestrato tre tettoie realizzate abusivamente e un cancello in ferro installato abusivamente che i pusher del quartiere utilizzavano come riparo e per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

I Carabinieri hanno inviato una informativa in Procura, a carico di ignoti, per i reati di interventi abusivi realizzati in assenza o difformità dal titolo edilizio.

Durante le attività, i Carabinieri hanno trovato e rimosso, nelle aree circostanti, 10 barili in lamiera, vuoti, abitualmente utilizzati dagli spacciatori del quartiere per accendere il fuoco in cui distruggere le sostanze stupefacenti in caso di controlli delle forze dell’ordine, per impedirne il rinvenimento.