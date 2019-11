San Basilio assediato dai vigili, allarme abusivi: blitz nelle case popolari

San Basilio assediato dai vigili, blitz all'alba degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale presso alcuni immobili: sotto la lente di ingrandimento le assegnazioni delle case popolari e gli allacci abusivi di luce e acqua. E nel quartiere resta alto l'allarme spaccio: 5 pusher in manette.

Circa 200 vigili urbani hanno avviato una serie di accertamenti presso alcuni appartamenti tra via Luigi Gigliotti e via Carlo Tranfo. I controlli presso 84 edifici popolari e le varie pertinenze, sono ancora in corso.

Secondo quanto si apprende, il blitz dei vigili a San Basilio, che segue a quelli già effettuati a Tor Sapienza, Bastogi e Tor Bella Monaca, è dovuto al contrasto dell'abusivismo, sia per quanto riguarda le assegnazioni delle case popolari, sia per eventuali allacci abusivi acqua e energia elttrica.

Droga, controlli dei carabinieri a San Basilio: 5 pusher arrestati

Inoltre nel quartiere continuano le attività per il contrasto allo spaccio di droga. Nella serata dilunedì, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno effettuato un blitz antidroga ed hanno arrestato 5 pusher. In manette sono finiti una donna di 39 anni, altri 3 uomini di 40, 41, 54 e 28, tutti già noti alle forze dell’ordine.

In piazza Bozzi, osservando i movimenti degli arrestati a debita distanza, i militari hanno notato la donna, insieme ad altri 3 pusher, consegnare 10 grammi di cocaina, suddivisa in dosi al 54enne anch’egli pusher. L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccarli e le successive perquisizioni personali e domiciliari, hanno permesso di rinvenire e sequestrare altre dosi di cocaina, marijuana e hashish nonché denaro contante, considerato provento della pregressa attività di spaccio.

Gli arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti presso le rispettive abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo fissato questa mattina presso le aule di piazzale Clodio.