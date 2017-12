San Basilio, ubriaco contromano, a folle velocità e a fari spenti. Bloccato

Con un tasso alcolemico risultato tre volte superiore al consentito, ha imboccato a folle velocità contromano e a fari spenti via del Casale di San Basilio.



Vista la situazione di estremo pericolo per l’incolumità del conducente e degli altri utenti della strada, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma si sono subito messi all’inseguimento dell’auto “impazzita”, riuscendo a fermarla ed evitando conseguenze peggiori.

Il 41enne alla guida è stato sottoposto ad accertamento con l’etilometro in dotazione ai Carabinieri che ha certificato la sua positività con un tasso alcolemico tre volte più alto del minimo consentito dal Codice della Strada.

Intuito che i Carabinieri stavano procedendo alla sua denuncia a piede libero con l’accusa guida in stato di ebbrezza, l’uomo, ancora “su di giri”, ha reagito violentemente nei confronti dei militari che, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo.

L’arrestato si trova ora in caserma, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo: oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di resistenza a pubblico ufficiale.