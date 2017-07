San Camillo, rivoluzione hi-tech: microchip e app per il controllo del diabete

Ospedale San Camillo, prende il via la rivoluzione hi-tech. Microchip e app per il controllo del diabete.

Sensori applicati sotto la pelle, collegati in tempo reale allo smartphone tramite un'app. E' la nuova iniziativa del Day Hospital Diabetologico, diretto dal dott. Claudio Tubili, in procinto di cambiare per sempre la vita di medico e paziente. L'ospedale S. Camillo – Forlanini si distingue ancora una volta per l'audacia e la fiducia negli strumenti tecnologici, guadagnandosi l'attestato di stima di Senseonics. Un momento di grande orgoglio per la struttura, che, tramite una nota, annuncia: “"Importante passo in avanti per il controllo del diabete presso il Day Hospital Diabetologo. Presso il centro specialistico, che segue circa 15 mila pazienti - oltre 300 dei quali utilizzatori di microinfusori per insulina - lo scorso 19 luglio sono state effettuate 3 inserzioni di sensori sottocutanei Eversense per il glucosio. Dispositivi che trasmettono ad uno smartphone in modalità continua i dati relativi all'andamento del glucosio e costituiscono un importante passo avanti per il controllo in sicurezza del diabete".

"I nuovi sensori - spiega Claudio Tubili, responsabile della UOSD - impiantati sotto cute e che hanno una durata fino a sei mesi, sono controllati attraverso una app scaricata sullo smartphone, che informa il medico e il paziente sull'andamento della glicemia nel corso della giornata, con un ulteriore elemento di sicurezza rappresentato da una vibrazione del trasmettitore che si attiva in caso di calo o di eccessiva elevazione del glucosio. La nostro azienda è stata storicamente fra le prime in Italia ad utilizzare strumenti tecnologici, in particolare microinfusori di insulina: questi sono delle pompe peristaltiche che erogano l'insulina imitando la funzione fisiologica di un pancreas "sano" ovvero non affetto da diabete. Questi dispositivi interagiscono con i sensori per il glucosio, fornendo sia al medico che al paziente la possibilità' di raggiungere gli obiettivi terapeutici in massima sicurezza garantendo alti livelli di qualità della vita".