San Giovanni, da Natale a Pasqua: 8 incontri sulla “Gaudete et exsultate”

Otto incontri a San Giovanni in Laterano, al centro la "Gaudete et exsultate” di Papa Fracesco. L'esortazione apostolica del Santo Padre al centro dell'iniziativa diocesana, al via da lunedì 8 ottobre.

Per l'occasione il cardinale vicario Angelo De Donatis e monsignor Marco Frisina approfondiranno il documento, soffermandosi a ogni incontro sulla figura di un santo o di un beato. Il cardinale vicario Angelo De Donatis aveva annunciato l’iniziativa durante il pellegrinaggio diocesano a Lourdes dello scorso agosto, e adesso si concretizza: da lunedì 8 ottobre prenderanno il via una serie di incontri dedicati all’esortazione apostolica di Papa Francesco Gaudete et exsultate, che vedranno protagonisti lo stesso vicario e monsignor Marco Frisina, rettore della basilica di Santa Cecilia a Trastevere.

In tutto otto appuntamenti a cadenza mensile, con inizio alle ore 19, nella basilica di San Giovanni in Laterano, a ingresso libero e gratuito. Al centro di ciascuna serata, alcuni paragrafi del testo dedicato alla “chiamata alla santità nel mondo contemporaneo” – come recita il sottotitolo – e la figura di un santo o di un beato. Ogni incontro sarà aperto da un canto; seguirà la lettura dei passi di Gaudete et exsultate, quindi le catechesi di monsignor De Donatis e di monsignor Frisina, intervallate da meditazioni musicate.

Per concludere, la preghiera con il cardinale vicario. In collaborazione con la Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur), i brani di introduzione alle meditazioni saranno letti da allievi dell’Accademia Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio d'Amico” di Roma, mentre gli interventi musicali saranno a cura del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. Il primo appuntamento, come detto, sarà quello di lunedì 8 ottobre, e porterà i partecipanti a riflettere su “I Santi di tutti i giorni. GE 10-24. S. Francesco di Sales: Santi in ogni stato di vita”.

Il 12 novembre sarà invece la volta di “A chi sta scomoda la santità? GE 36-62. S. Alfonso de’ Liguori: Annunciare a tutti la possibilità di essere santi”. Il poverello di Assisi sarà il protagonista della serata del 10 dicembre: “La scala della felicità. GE 65-94. S. Francesco d’Assisi: Nell’umiltà la grandezza”. Subito dopo le feste natalizie, il 7 gennaio 2019, ci sarà “Ama e fa ciò che vuoi. GE 95-109. S. Teresa di Lisieux: Nel cuore della Chiesa”. Ancora, l’11 febbraio: “Pazienti e contenti. GE 112-128. S. Filippo Neri: La gioia e la libertà dello Spirito”. Mentre “Oranti e comunicanti. GE 140-157. B. Charles de Foucauld: Portare il Signore in mezzo ai fratelli” sarà il filo conduttore degli interventi dell’11 marzo. Il penultimo incontro è in calendario per il 15 aprile, pochi giorni prima di Pasqua, su “Combattere secondo le regole. GE 159-165. S. Pio da Pietrelcina: Condividere la lotta di Cristo”. La conclusione del percorso il 13 maggio: “Scegliere le scelte di Dio. GE 166-177. S. Teresa d’Avila e S. Giovanni della Croce: La forza della preghiera”.