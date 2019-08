San Pietro, l'area Unesco regno dei saltafila abusivi: 9 persone sanzionate

Vaticano, promoter e saltafila abusivi nell’area Unesco di San Pietro: i carabinieri sanzionano 9 persone, multe per 3.600 euro. Sequestrate brochure e tessere per i tour operator.

Proseguono i controlli dei Carabinieri per contrastare le forme di degrado e illegalità nell’area turistica di San Pietro – Ottaviano - Castel Sant’Angelo. Nelle ultime 48 ore sono state 9 le persone sorprese ad esercitare la promozione e l’intermediazione di attività turistiche senza autorizzazione, alle quali è stata contestata la violazione amministrativa con sanzioni per complessivi 3.600 Euro. I contravventori sono 2 cittadini italiani, 1 nigeriano e 6 del Bangladesh.

Sequestrati brochure pubblicitarie per tour a S. Pietro, tessere identificative quale personale tour operator. Per tre dei nove contravvenzionati è scattata anche la sanzione per violazione del divieto stazionamento, con contestuale ordine allontanamento per 48 ore, pena la richiesta di emanazione del cd. DASPO urbano, poiché sorpresi a svolgere l’attività abusiva di operatori turistici sopraindicata all’interno dell’area “Unesco”, limitandone la libera accessibilità e fruizione da parte di cittadini e turisti.