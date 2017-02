San Valentino tarocco, migliaia di gadget sequestrati dalla Municipale

Lotta all'abusivismo anche a San Valentino, sequestrati fiori e gadget irregolari.

Massiccia operazione contro gli articoli abusivi nel giorno degli innamorati, fermi e sequestri contro i venditori “tarocchi”. Durante i controlli uno dei fermati, di nazionalità bengalese, ha riferito di come il commercio sia gestito da imprenditori connazionali, che lucrano dietro lo sfruttamento di giovani immigrati. Grazie ai documenti trovati addosso all'uomo è stato possibile risalire ad un appartamento di Centocelle, dove vivevano dodici bengalesi sprovvisti di permesso di soggiorno. Nell'appartamento sono stati inoltre trovati alcuni documenti utili alle indagini, che probabilmente permetteranno di risalire la filiera di questo mercato.

La merce sequestrata ai venditori e quella presente nell'appartamento è stata sequestrata, i venditori sprovvisti di documenti sono stati invece portati in Questura per la verifica delle loro posizioni.