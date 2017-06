Sanità, 13,5 mln alla prevenzione dei tumori al seno. L'annuncio di Zingaretti

Nicola Zingaretti ha annunciato un investimento da 13 milioni e mezzo di euro per la prevenzione dei tumori al seno e il supporto ai consultori.

“Firmo davanti a voi la delibera che sblocca il più grande investimento della storia della regione Lazio per ammodernare le tecnologie per la prevenzione nei centri di screening in tutti i consultori della Regione” ha annunciato Zingaretti, intervenuto al convegno sul ruolo del volontariato nella rete senologica.

“Dopo la scelta importante sull'incremento della prevenzione era giusto investire sulle nuove tecnologie” ha spiegato, ricordando che il parco dei macchinari della regione ha una media d'età di 9 anni ed è giusto intervenire attivamente per continuare la battaglia a difesa dei diritti delle donne.

A chi gli chiede quali siano i tempi previsti, Zingaretti ha risposto: "Da oggi parte la procedura, le ASL avranno le risorse economiche e finanziarie divise, già programmate, il lavoro di programmazione è fatto, ora i direttori delle ASL dovranno acquistarlo e lo dovranno fare come abbiamo chiesto nel tempo più breve possibile".