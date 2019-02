Sanità caos, medici ed infermieri al capezzale del Servizio sanitario

Sanità caos, class action di tutti gli Ordini professionali provinciali di 30 professioni sanitarie per concordare una strategia di azione che sarà proposta con forza a Governo e Regioni.

Si svolgerà a Roma, il prossimo 23 febbraio per la prima volta in assoluto, l'assemblea nazionale di tutte le professioni sanitarie. Il principale obiettivo è garantire universalità e uguaglianza al Servizio sanitario nazionale.

"Siamo - spiegano gli Ordini e le Federazioni - i professionisti dell'assistenza, i portatori di un bagaglio enorme di competenze, che possono e devono essere spese anche sul versante organizzativo e di una rinnovata governance che garantisca la sostenibilità del Ssn. Ma oggi tutto avviene senza interpellare chi, ogni giorno, produce la salute e vive la sanità. Questo - continuano - non è giusto nei confronti dei professionisti e lo è ancor meno nei confronti dei cittadini. E non dovrà più essere così. Ora vogliamo fare rete, per mettere le nostre competenze a disposizione di tutti e per trovare, insieme, soluzioni alle diseguaglianze che affliggono il nostro Servizio sanitario Nazionale non solo tra una Regione e l'altra ma anche tra aree differenti all'interno delle stesse Regioni".

I presidenti degli Ordini e delle Federazioni nazionali, che rappresentano circa 1,5 milioni di professionisti (più del 3% della popolazione italiana) che si occupano quotidianamente della salute dei cittadini, apriranno, con un manifesto condiviso e sottoscritto da tutti, una riflessione che guiderà il futuro dopo i primi 40 anni del Ssn e si concentrerà sui temi caldi della sanità, dalla spesa al regionalismo differenziato, dalla mobilità ai rischi per la salute che generano i “vuoti” di personale e servizi, per costruire, per la prima volta tutti insieme, un rapporto continuativo di confronto costruttivo e di proposte condivise.

Nel corso dell'assemblea i rappresentanti di ordini e federazioni ne parleranno e ne dibatteranno con i rappresentanti di Governo e Regioni, invitati a intervenire per promuovere un dialogo e confronto costruttivo e propositivo. L'assemblea si svolgerà al teatro Argentina di Roma a partire dalle ore 9 del 23 febbraio e sarà aperta anche alle società scientifiche e alle rappresentanze sindacali delle varie professionalità.