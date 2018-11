Sanità, infermieri cercasi: 258 posti aperti. La Regione lancia il concorso

Svolta sanità, infermieri cercasi: 258 posti, a tempo indeterminato categoria D, aperti in tutto il Lazio. La Regione lancia il concorso pubblico, che prevede la riserva di 49 posti in favore dei soggetti in possesso dei requisiti all’Art.1 comma 543 della Legge 208/2015.





“Si tratta del più grande concorso pubblico per infermieri pubblicato da oltre 10 anni – ha commentato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - sono a disposizione 258 posti da infermiere che una volta entrati a regime rappresenteranno una linfa vitale per l’intero sistema sanitario regionale. Stiamo aprendo una nuova stagione di concorsi pubblici che è assolutamente necessaria per superare le criticità del sistema e permetterà l’assunzione di personale secondo i fabbisogni e i budget assunzionali per le strutture del territorio”.