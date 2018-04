Sanità, la Regione autorizza 153 nuove farmacie, 70 nelle periferie di Roma

Pubblicato il bando regionale che rende possibile aprire 153 nuove farmacie nei comuni del Lazio. Settanta apriranno le saracinesche nelle periferie di Roma.

L’elenco delle sedi disponibili sono contenuti in una determina che sarà contenuta nel Bollettino ufficiale regionale dal titolo “concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio”.

Si tratta, come spiega una nota dell’assessorato sanità del “secondo interpello che segue quello del 2016 e che si baserà su quella graduatoria”. L’atto regionale risponde alla necessità di rendere note a tutti gli interessati collocati in posizione utile nella graduatoria del concorso relativo alle sedi farmaceutiche disponibili alla data del 28 febbraio 2018.

Nell’area della provincia di Roma le nuove istituzioni messe a concorso sono 118: di queste 70 nei quartieri delle periferie romane, tra i comuni dell’hinterland quelli dove potranno essere aperte piu farmacie sono Pomezia con 5 sedi, Fiumicino e Ardea con quattro. Tredici nuove farmacie invece potranno essere attivate nella provincia di Latina, tra cui Cisterna di Latina, priverno Fondi Gaeta. Seguono 11 nella provincia di Frosinone, 8 nella provincia di Viterbo e 3 nella provincia di Rieti.

Il provvedimento dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute, alla quale si accede tramite il portale :www.concorsofarmacie.sanita.it e nel sito della Regione Lazio al link "Sanita" .