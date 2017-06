Sanità, tempi certi per 63 visite: arriva il “tempario” della Regione

Addio ritardi e code infinite, arriva il “tempario” della Regione: tempi certi per 63 visite specialistiche.

E' la nuova iniziativa della Regione Lazio, che, per aumentare produttività ed efficenza della visite specialistiche, ha adottato con il supporto degli uffici un “Tempario regionale di riferimento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali individuate come critiche”. Con il documento, contenuto in un decreto firmato dal Presidente Nicola Zingaretti, si stabiliscono infatti i tempi ritenuti giusti e adeguati per l’esecuzione di 63 esami specialistici, tra cui risonanze magnetiche, ecografie, tac ecocolordoppler, colonscopie, elettrocardiogramma, visite neurologiche, ginecologiche, urologiche. La stessa Regione Lazio svela poi tramite una nota i criteri e gli elementi, adottati per l'elaborazione del tempario: “L’elenco delle prestazioni è stato definito dagli uffici regionali, relativamente ai tempari adottati da alcune Regioni italiane, da alcune aziende sanitarie regionali del Lazio e dal Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria (SUMAI). Sulla base dei risultati di questa verifica sul campo è stato elaborato il tempario. L’applicazione delle norme contenute nel documento sarà oggetto di successivo monitoraggio al fine di valutarne la reale rispondenza ai bisogni dei cittadini, ed anche il supporto nel governo delle liste di attesa, con il contributo delle Società Scientifiche di riferimento, delle aziende sanitarie e delle Associazioni dei Medici.”