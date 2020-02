Sanremo, i ricercatori dello Spallanzani declinano l'invito del Festival

Festival di Sanremo al via, Amadeus invita i ricercatori che hanno isolato il coronavirus all'ospedale Spallanzani di Roma ma il direttore generali dell'Inmi declina l'invito: “Impossibile esserci, siamo in emergenza”.

Questa la risposta del direttore generale dell’Inmi Spallanzani, Marta Branca: “Mi rammarico di non avere potuto accettare il lusinghiero invito alla partecipazione del personale di ricerca dell’Istituto da me diretto a partecipare al Festival di Sanremo, ma come certo comprenderà, visti i tempi stretti e la situazione di emergenza sanitaria in cui ci troviamo non è stato purtroppo possibile organizzare la partecipazione delle nostre ricercatrici. Porgo comunque anche a nome della dottoressa Capobianchi e del suo team i più sentiti ringraziamenti per la vostra attenzione”.