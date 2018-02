Sant'Egidio compie 50 anni. Compleanno con Gentiloni e Tajani a San Giovanni

La Comunità di Sant'Egidio compie gli anni, 50 anni al servizio di poveri e bisognosi di tutto il mondo. Appuntamento per i festeggiamenti con amici e istituzioni sabato 10 febbaio, nella basilica di San Giovanni in Laterano.

Una realtà cominciata nel ’68 da Andrea Riccardi, ed oggi presente in oltre 70 Paesi del mondo. Il 'popolo di Sant’Egidio', gente di ogni età, proveniente da tutti i quartieri della Capitale, è così pronto a darsi appuntamento alle 17.30 nella basilica di San Giovanni in Laterano, per una celebrazione presieduta dal Cardinale Segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin. Presenti anche rappresentanti delle istituzioni, come il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Alla fine della liturgia si farà festa con tutti i partecipanti: anziani in difficoltà, a cui Sant’Egidio è particolarmente vicino, senza dimora che soffrono non solo per il freddo dell’inverno ma anche per quello della solitudine, disabili, alcuni dei quali inseriti in percorsi artistici e lavorativi, immigrati che da anni stanno vivendo l’esperienza dell’integrazione nel tessuto sociale e civile italiano, compresi coloro che sono arrivati con i Corridoi Umanitari.

Quella di Roma - una festa aperta a tutti gli amici della Comunità - è solo la prima di tante altre in programma negli oltre 70 Paesi in cui è attivo Sant’Egidio; dall’Europa all’Africa, dall’Asia all’America Latina.