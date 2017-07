Scandalo al cimitero di Prima Porta: resti umani tra una lapide e l'altra

Ossa lasciate tra le erbacce che dividono le lapidi al cimitero: è questa la denuncia di un'utente al Comitato Cimiteri Capitolini.

Stava pulendo la tomba del padre, quando si è ritrovata tra le mani una mandibola umana. L'incidente è capitato al Cimitero Flaminio, nella zona Prima Porta. La donna ha immediatamente denunciato il fatto al comitato che si occupa della cura e della tutela dei camposanti della Capitale che ha diffuso una nota a riguardo. "Inutile ribadire che il rispetto dei defunti è gravemente pregiudicato non solo nel campo del Clivio Tiberino, luogo del ritrovamento, ma è a rischio in tutti i cimiteri di Roma se parti anatomiche sono tra le erbacce e non nei sepolcri o negli ossari”, scrive Valeria Campana, portavoce del Comitato Cimiteri Capitolini e fondatrice insieme a Lelia Basile. Le due donne hanno creato il Comitato proprio per dar voce agli utenti scontenti del degrado in cui versano i cimiteri di Roma, tra erbacce e incidenti ancora più sorprendenti. “Inutile anche ricordare che tali episodi non si verificherebbero se la gestione fosse almeno entro gli standard minimi del decoro, della professionalità e della sensibilità che dovrebbero interessare questa delicata materia. Non vogliamo sporgerci ulteriormente nell'ipotizzare come possa essere accaduto questo raccapricciante episodio, o nell'esternare profondo dissenso maturato per l'immobilismo capitolino, siamo però a denunciare nuovamente l'assurda situazione dei cimiteri capitolini nella speranza che questa Amministrazione e Ama inizino una seria riqualificazione dei cimiteri implementando una gestione adeguata al contesto", prosegue la nota.