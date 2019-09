Atac, una società nel caos più totale: incendio sul bus in servizio sulla linea 351, per ragioni da accertare, mentre viaggiava lungo via Antamoro, zona Bufalotta.

A comunicarlo è la stessa l'Atac in una nota, spiegando che sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno subito estinto le fiamme. Nessun problema per le persone. La vettura, che non ha subito danni gravi, era in servizio dal 2003.