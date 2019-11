Scandalo sanità, coinvolto l'M5S Barillari. D'Amato: “Intrecci preoccupanti”

Scandalo sanità nel Lazio, sull'inchiesta Ini, che vede coinvolto l'M5S Davide Barillari e che ha portato all'arresto di tre persone, interviene l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Dalle notizie che trapelano riguardo ai tre arresti e ad altri indagati – scrive D'Amato in una nota – emerge un quadro torbido di corruzione, servitori infedeli dello Stato e dossieraggi con mondi che fanno riferimento all’estrema Destra eversiva. È grave che il consigliere Barillari del Movimento 5 Stelle abbia in più occasioni avuto stretti contatti prefigurando di ‘dare una botta’ a Zingaretti e la sua Giunta attraverso attività di dossieraggio e utilizzando strumentalmente il suo ruolo di membro della Commissione Sanità. E’ opportuno che il consigliere chiarisca quanto prima la sua posizione in tutta questa vicenda”.