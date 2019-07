Scempio McDonald's a Caracalla, insorge il Pd: “Intervenga il Governo”

McDonald's alle Terme di Caracalla, il Pd insorge ed invoca l'intervento del Governo: “Verifichi compatibilità. Scongiurare scempio a discapito della bellezza della Capitale”.

“Si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per quanto di competenza per verificare la compatibilità del richiamato progetto e per assicurare che non vi siano minacce e rischi che pregiudichino una delle zone più belle della città di Roma”. E’ quanto scrivono i deputati del Pd Michele Anzaldi e Luciano Nobili in un’interrogazione al ministro dei Beni e delle attività culturali, Alberto Bonisoli, a proposito del progetto di un nuovo McDonald’s alle Terme di Caracalla a Roma.

“Si apprende dagli organi di informazione – scrivono i due deputati dem nell’interrogazione – che McDonald's starebbe predisponendo due importanti progetti che riguardano il centro di Roma, ed in particolare uno riguarderebbe un’area in prossimità delle terme di Caracalla di rilevantissimo pregio paesaggistico e archeologico della capitale. Il noto gruppo multinazionale sarebbe pronto a rilevare un’area proprio sopra le Terme di Caracalla per realizzare un ristorante, comprensivo di McDrive e ampio parcheggio, come testimoniano i render del progetto pubblicati anche dal quotidiano la Repubblica. Si tratterebbe di un’area di oltre 10 mila mq in questo sito di straordinaria bellezza e che è sito Unesco. Il progetto è ora al vaglio del competente municipio, ma oggettivamente trattandosi di una materia così delicata e impattante è evidente che occorrono tutte le dovute attenzioni del caso per scongiurare uno scempio a discapito della bellezza di Roma”.