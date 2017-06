Schiaffi al medico di notte dopo una chiamata d'emergenza: “Non c'è sicurezza”

Un medico di notte in servizio a Fiano Romano è stato aggredito da un paziente che lo aveva chiamato per una visita a domicilio.

Il dottore si è presentato a casa dell'uomo dopo che questi lo aveva chiamato alle 22 di giovedì sera avvisandolo di essere caduto in casa e di aver bisogno del suo aiuto. L'aggressore, ricoverato diverse volte per problemi psichiatrici era noto al medico, che si è fatto accompagnare nella visita da una pattuglia dei Carabinieri. Una volta sul posto, il paziente è stato visitato ed è stato accertato che non presentasse segni di caduta, ma solo un evidente disagio psichico. Quando il medico ha provato a stringergli la mano in segno di saluto, l'uomo lo ha aggredito, costringendolo a recarsi al pronto soccorso per essere li stesso visitato e medicato.

“C’è un problema di sicurezza enorme - spiega l'aggredito - sia a Roma che nei comuni della provincia. Ogni centro ha un paziente di questo tipo e ogni visita domiciliare può tramutarsi in una aggressione”.