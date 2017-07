Schianto auto-moto: baby calciatore e carabiniere 44enne morti carbonizzati

Tragico incidente nel pomeriggio di mercoledì, schianto mortale tra un'auto e una moto. Ragazzo 18enne e carabiniere di 44 anni muoiono carbonizzati.

Impatto fatale tra una Lancia Y e una moto, scontratesi frontalmente prima di finire fuori strada. Un urto talmente violento da far conficcare la moto nell'abitacolo dell'auto, per poi prendere fuoco. Per il 18enne Simone De Marzi, giovane promessa dell'Anzio calcio, che si trovava alla guida dell'utilitaria e il centauro Carmelo Ponzio, 44 anni, vice brigadiere dei carabinieri, non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei soccorritori i due erano infatti già morti carbonizzati, ferito un terzo uomo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri di Velletri e i vigili del fuoco. Sulla dinamica dell'incidente indaga la magistratura.