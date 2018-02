Schianto sulla tangenziale, a bordo tre ventenni. Uno di loro perde la vita

Perde il controllo del mezzo e tre giovani si schiantano.



E' accaduto la notte tra martedì e mercoledì a tre ragazzi a bordo di una Opel Agila intorno all'una sulla tangenziale est all'altezza della stazione Tiburtina in direzione Salaria.

Nell'impatto uno dei tre ragazzi, tutti di venti anni, ha perso la vita, mentre gli altri due sono stati soccorsi e portati in codice rosso rispettivamente all'ospedale San Giovanni e all'Umberto I. A quanto si è appreso nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'impatto. Sul posto sono intervenuti per rilievi e accertamenti gli agenti del gruppo Cassia della polizia locale di Roma capitale.