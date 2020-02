A causa di condizioni meteo avverse, per il forte vento, sono stati soppressi i collegamenti Laziomar con le Isole Pontine.

Nello specifico, le corse Ponza - Formia delle 9:00 e delle 14:30 di oggi, non verranno effettuate. Per lo stesso motivo non è stata effettuata neanche la corsa Ponza - Formia delle 8.00 di questa mattina.