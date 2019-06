Sciopero Atac, ex M5S dichiarano guerra alla Raggi: il 25 giugno sarà caos

Trasporti caos a Roma, i sindacati e le ex M5S Grancio e Quitavalle dichiarano lo sciopero Atac per il 25 giugno di 24 ore ed dichiarano guerra al sindaco Raggi e all'assessore Meleo: “I lavoratori non possono lavorare in queste condizioni”.

“La protesta di domani ha origine da un profondo disagio reale e intende mettere al centro la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti del trasporto pubblico''. Così in una dichiarazione congiunta sullo sciopero di martedì 25 giugno dei lavoratori del trasporto pubblico, proclamato da Orsa e Usb, Cristina Grancio, esponente di demA e capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, e Micaela Quintavalle, sindacalista licenziata da Atac.

“Oltre ai mezzi che continuano a prendere fuoco – continuano -, i lavoratori intendono segnalare il mobbing verso chi si rifiuta di prendere servizio, con un microclima interno che rasenta i 45 gradi per assenza di adeguata manutenzione dell'aria condizionata, le condizioni ambientali nelle gallerie della metropolitana, con livelli cinque volte superiori ai limiti di legge di polveri fortemente nocive, le continue aggressioni al personale operativo, provocate dal costante peggioramento del servizio. La Sindaca Raggi e l'Assessore Meleo ripetono le stesse litanie, tra un selfie e l'altro, senza che sia stato assunto ad oggi alcun provvedimento concreto per fronteggiare lo stress ed il rischio ambientale per lavoratori ed utenti del trasporto pubblico. La città attende ancora fatti concreti, non la consueta autocelebrazione”.