Sciopero Atac e Roma Tpl: nuovo stop di 24 ore. Rischio ritardi e disagi

Nuovo sciopero del trasporto pubblico, si fermano Atac e Roma Tpl. Per giovedì 6 luglio in programma nuovo stop di 24 ore.

Ritardi e disagi attesi per un nuovo sciopero nazionale, proclamato dai sindacati Sul, Usb e Faisa Confail. L'agitazione indetta dal Sul sarà di 24 ore, mentre quelle dell'Usb e della Confail saranno di 4 (rispettivamente dalle 11 alle 15 e dalle 8,30 alle 12,30). Per quanto riguarda la protesta di 24 ore saranno in vigore le due fasce di garanzia in cui il servizio funzionerà regolarmente: fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Le astensioni dal lavoro riguarderanno la rete Atac (bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle) e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Rischio caso quindi per la Capitale, che si prepara ad un giovedì nero per i trasporti.