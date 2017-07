Sciopero Atac, il trasporto pubblico si ferma quattro ore e l'Amministrazione corre ai ripari. Giovedì le Ztl diurne non saranno attive.

Bus, tram e metro si fermano per le 4 ore di protesta, previste nella fascia oraria 8:30-12:30. Altro giovedì nero quindi per Roma, con l'Amministrazione che, per agevolare la mobilità, corre ai ripari. Le Ztl diurne del Centro e di Trastevere saranno infatti disattivate per l'intera giornata, permettendo quindi il passaggio anche ai veicoli senza permesso.