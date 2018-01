Sciopero Atac: venerdì 12 gennaio stop di 24 ore. A rischio bus, metro e tram

Servizi Atac a rischio, annunciato per il 12 gennaio uno sciopero di 24 ore. Aderiscono i sindacati Orsa, Faisa, Confail e Usb: ennesimo venerdì nero per Roma.

Nella stessa giornata è infatti stato proclamato per Roma Tpl, l'azienda di trasporti privata della Capitale, uno sciopero dei sindacati Fast e Usb: corse a rischio dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio. In forte rischio anche il servizio sulla rete Atac, che comprende bus, tram, metropolitane, ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. A rischio anche le linee notturne (da N1 a N28 e, per la fascia 0.01-5.30 linea 913) nella notte 11 gennaio/12 gennaio. Nelle stazioni metro che, eventualmente, resteranno aperte, non sarà inoltre garantito il servizio di scale mobili, montascale e ascensori. Stessa sorte incerta anche per le biglietterie Atac.