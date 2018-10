Sciopero dei trasporti: Atac conferma l'adesione. Venerdì Ztl non attive

Venerdì da incubo per i trasporti romani. Atac annuncia l'adesione allo sciopero nazionale e Roma Servizi per la Mobilità corre ai ripari: i varchi Ztl non saranno attivi.

Servizio sull'intera rete a rischio, garantita solo la fascia oraria dall'inizio del servizio diurno alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Dopo una settimana nera per bus e metro capitoline, si preparà così l'ennesima giornata nera per i trasporti. L'amministrazione, per evitare il caos viabilità, consentirà così in caso eccezionale il transito ai veicoli, anche senza permessso, nelle Zone a traffico limitato del Centro e di Trastevere.