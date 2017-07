Sciopero dei trasporti sospeso. Atac riduce protesta a stop di 24 ore

Faisa – Confal e Sul Comparto Trasporti sospendono lo sciopero, Atac riduce la protesta: stop di 4 ore, rischio ritardi e disagi su tutta Roma.

Nuovo tentativo di conciliazione presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine del quale le organizzazioni sindacali Faisa – Confail e Sul Comparto Trasporti hanno sospeso lo sciopero di 24 ore proclamato per il 20 luglio. Una decisione non condivisa da Roma, dove, invece è confermata la protesta. A Roma, invece, è stata solo ridotta la protesta. Lo sciopero dei lavoratori Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo) interesserà infatti non più le 24 ore previste, ma sarà limitata alla fascia oraria 8.30-12.30.