Sciopero generale, centrosinistra unito contro Raggi: “Vergogna, dimettiti”

Sciopero generale del 25 ottobre, centrosinistra unito al fianco dei sindacati in piazza del Campidoglio contro Virginia Raggi e la sua giunta M5S. Antongiulio Pelonzi, capogruppo Pd in Consiglio Comumale: “Raggi dimettiti”.

“Raggi vergogna, sono tre anni che con i continui cambiamenti di assessori, cda e dirigenti tiene in ostaggio le aziende municipalizzate impedendo ai cittadini con la sua politica di avere i servizi che meritano: sporcizia, trasporti inesistenti e buche sono un marchio indelebile. Oggi in piazza del Campidoglio non solo i lavoratori e i sindacati, ma tutte le forze politiche e tanti cittadini romani a una sola voce gridano: Raggi, dimettiti”, ha detto Pelonzi, in piazza del Campidoglio.

Alla manifestazione hanno partecipato deputati, consiglieri capitolini e regionali, dirigenti di partito e presidenti di Municipio: "In piazza c'è tutto il centrosinistra, dal Pd a Ciaccheri, Fassina, Peciola. Siamo tutti qui con unità ed entusiasmo, pronti a costruire un progetto alternativo contro la Lega e la Giunta Raggi", ha concluso Pelonzi.